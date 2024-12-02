İmamoğlu'ndan, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen'e Genişleme Tepkisi: Büyük Bir Talihsizlik

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; TBB, Şişli Belediyesi ve Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi’nin (COR) ortaklaşa düzenlediği, “31. Türkiye Çalışma Grubu Toplantısı”na katıldı.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da bir konuşma yaptığı toplantı öncesinde, COR Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Antje Grotheer ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula van der Leyen’in Avrupa Birliği’nin genişlemeye dönük politikalarına dair yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

İmamoğlu, van der Leyen’in Batı Balkanlardaki pek çok ülkeden bahsederken, Türkiye’nin adını anmamasını “Büyük bir talihsizlik” olarak nitelendirdi.

URSULA VAN DER LEYEN'E ELEŞTİRİ

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinden bahseden İmamoğlu, "Bu çok krizli dünyada, Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki iş birliği ihtiyacı, hiçbir zaman olmadığı kadar acil; ancak ilişkiler, belki de tarihindeki en düşük seviyede. Son 20 yıldır adım adım gerileyen Türkiye-AB ilişkileri, stratejik bir ortaklık olmaktan çıkıp; gerginliklerle dolu, düzensiz göç ve mülteciler konusuna indirgenmiş, bir ‘al-ver’ yaklaşımına kilitlendi" diye konuştu.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e tepki gösteren İmamoğlu, "AB’nin genişleme politikaları konuşulurken, Batı Balkanlardaki pek çok ülkeden bahsedilirken, Türkiye’nin aday ülke olarak adı zikredilmiyor bile. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula van der Leyen’in, geçtiğimiz hafta, yeni komisyonun ilk çalışma gününde yaptığı konuşmada, genişlemeden bahsederken, Türkiye’nin adını telaffuz etmemesi büyük bir talihsizliktir. 60 yılı aşkın politik diyalog ve 20 yıllık adaylık süreci, tam anlamıyla derin dondurucuda. Bırakın üyelik müzakereleri ve vize serbestisini, ortak çıkarlarımızı ilgilendiren Gümrük Birliği’nin modernizasyonu konusunda adım atılması dahi, siyasi nedenlerle mümkün olamıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA