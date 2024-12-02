Erbakan Cumhur'a 'İttifak Kapısını' Kapattı: 'Kandırılmak Olur'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, canlı yayında olası bir seçim ittifakına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erbakan, Cumhur İttifakı ile olası bir ittifaka kapıları net bir dille kapattı.

Erbakan, NOW TV’de İlker Karagöz’ün sorularını yanıtladı. Yeniden Refah lideri, açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emekli olma zamanının geldiğini savunarak, “Hem yaşını hesaba kattığımızda hem de yorgunluğunu hesap kattığımızda gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde rekor kırdı en uzun süre devlet başkanı olarak kalan kimse olarak. Seçim zamanında yapılırsa 25-26 seneyi devirmiş olacak. Bu bir rekor tabii. Ancak yorulmuşluk, yıpranmışlık var. Ülkemizde de yetişmiş gençler ve siyasi partilerin Cumhurbaşkanı adayları var. Sayın Erdoğan’ın artık emekli olma zamanı geldi” dedi.

AKP ve MHP’nin yüzde 40+1 oranında oy almasının dahi zor olduğunun altını çizen Erbakan, “AK Parti ve MHP’de düzenli olarak bir erime var. Sayın Erdoğan’ın bir kez daha aday olmaması hem kendisi hem de ülke için daha iyi olur. Seçim zamanında yapılırsa 25-26 seneyi devirmiş olacak. Bu bir rekor tabii. Ancak yorulmuşluk, yıpranmışlık var. Ülkemizde de yetişmiş gençler ve siyasi partilerin Cumhurbaşkanı adayları var. Sayın Erdoğan’ın artık emekli olma zamanı geldi” dedi.

CUMHUR'A KAPILARI KAPATTI

Erbakan Cumhur İttifakı ile yeni bir ortaklığa net bir dille kapıları kapattığı açıklamasında şöyle devam etti:

“Bize hep soruyorlar ‘tekrardan bir araya gelmeniz mümkün mü?’ diye. Bu mümkün olmaz çünkü bir kere denenmiş bir daha denmez. Maalesef bu sözlerinde durmadılar. Bundan sonrası bir kere iyi niyetle bunu yaptınız onlara da güvendiğiniz karşınızda bir cumhurbaşkanı var iktidar mensupları var ve böylece de bir mutabakat yapıldı. Buna uyulmamış, buna uymayı bırakın hani bir kısmını yaptık üçte birini yaptık dörtte birini yaptık da tam tersi yapılmış ve ülke bu hale gelmiş. Artık yeniden ittifak yapmak saflık olur ve kandırılmak olur.”

SAADET’LE İTTİFAKA YEŞİL IŞIK

Erbakan, Saadet Partisi ile olası bir ittifaka kapıları kapatmazken, şu ifadeleri kullandı:

“Saadet Partisi ile ittifak kapısı elbette kapılı değil. Partilerin kendi logolarıyla dahil olduğu bir ittifak elbette mümkün olabilir. Farklı ittifaklar kurmak mümkün fakat Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Yeniden Refah kendi adayını belirler.”

‘İSRAİLLE TİCARET SÜRÜYOR İDDİASI’

İsrail ile ticaretin sürdüğünü iddia eden Erbakan, “İktidar, İsrail ile ticaretin durduğunu söylüyor, ancak limanlarımızdaki gemilere bakıldığında bu iddianın doğru olmadığı açıkça görülüyor. Filistin’e gönderiyoruz dedikleri ürünlerin ticareti, bir yıl içinde 13 kat artmış görünüyor. Bu mümkün mü? İktidar, ticari ilişkilerdeki gerçekleri açıklayamıyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamaları samimiyetten uzak buluyorum. Kendi limanlarımızda İsrail gemileri cirit atıyor. Bunu da izah edemediler. Bir taraftan da Azerbaycan petrolü bizim boru hatlarından İsrail’e akmaya devam ediyor” dedi.