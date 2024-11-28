YRP’li Palu Belediye Başkanından İmamoğlu ve CHP’li Erol’a Teşekkür

Yeniden Refah Partisi’nin Elazığ'ın Palu ilçesinin Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu, ilçeye hibe edilen otobüs için Türk Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol'a teşekkür mesajı yayımladı.

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YRP’li Palu Belediye Başkanından İmamoğlu ve CHP’li Erol’a Teşekkür

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Palu Belediyesi’ne hibe edilen otobüs için Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu'ndan teşekkür mesajı geldi. Septioğlu, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a da ayrıca teşekkür etti.

Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu'nun mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Gürsel Bey ve Ekrem İmamoğlu'na, Palu Halkı olarak teşekkür ediyoruz. Her zaman için beraberiz ve onların da yanındayız. Bunu böyle bilsinler. Hibe edilen otobüsün yanında bir tır dolusu park bahçe malzemesi de göndermişler. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Politikada hizmete talip olanlar Allah’ın kulu olsunlar, kula kulluk etmesinler, bölücülük yapmasınlar."

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