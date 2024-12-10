Ağır Hasarlı Bina Yıkım Sırasında Çöktü, İş Makinesi Operatörü Hastaneye Kaldırıldı

Hatay'da ağır hasarlı bina, yıkım esnasında çöktü. İş makinesi operatörü yaralandı. Kısa sürede bölgeye gelen ambulans ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan operatör, hastaneye kaldırıldı.

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Ağır Hasarlı Bina Yıkım Sırasında Çöktü, İş Makinesi Operatörü Hastaneye Kaldırıldı

Hatay'da ağır hasarlı binanın yıkımı esnasında çökmesiyle iş makinesi operatörü yaralandı.
Olay, Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde yaşandı. Yıkım kararı alınan ağır hasarlı 11 katlı bina, yıkımın gerçekleştiği sırada iş makinesinin üzerine çöktü. 11 katlı binanın çökmesiyle iş makinesi operatörü yaralandı.

Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ambulans ekipleri, yaralı operatörü ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdü. Polis ekipleri ise yıkılan binanın çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: İHA

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