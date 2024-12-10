Hiçbiri Duramadı, Felaket Art Arda Geldi! Van'daki Korkunç Kazada Can Pazarı Saniye Saniye Kamerada

Van'da zincirleme trafik kazası meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 51 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza anına ait cep telefonuyla çekilen görüntüler ortaya çıktı. Saniye saniye kaydedilen o anlar dehşete düşürdü.

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Van-Erciş kara yolunda sabah saatlerinde sis ve kaygan yol nedeniyle 1 kilometre arayla iki zincirleme kaza meydana geldi. Kazalarda 1 kişi öldü, 51 kişi yaralandı. Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

Hiçbiri Duramadı, Felaket Art Arda Geldi! Van'daki Korkunç Kazada Can Pazarı Saniye Saniye Kamerada - Resim : 1

Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu kara yolunun Van-Erciş istikametinde sabah saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Hiçbiri Duramadı, Felaket Art Arda Geldi! Van'daki Korkunç Kazada Can Pazarı Saniye Saniye Kamerada - Resim : 2

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Hiçbiri Duramadı, Felaket Art Arda Geldi! Van'daki Korkunç Kazada Can Pazarı Saniye Saniye Kamerada - Resim : 3

KAZAYA YAKLAŞIK 30 ARAÇ KARIŞTI

Ekiplerin müdahalesi sırasında kaza yerine yakın bir noktada Erciş-Van istikametinde ikinci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Hiçbiri Duramadı, Felaket Art Arda Geldi! Van'daki Korkunç Kazada Can Pazarı Saniye Saniye Kamerada - Resim : 4

Yaklaşık 30 aracın karıştığı trafik kazalarında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 51 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Hiçbiri Duramadı, Felaket Art Arda Geldi! Van'daki Korkunç Kazada Can Pazarı Saniye Saniye Kamerada - Resim : 5

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

Kaza anına ait cep telefonuyla çekilen görüntüler ortaya çıktı. O anlarda vatandaşların, seyir halindeki araçları uyarmaya çalışmalarına rağmen sürücülerin kaygan yolda duramadığı görüldü.

Hiçbiri Duramadı, Felaket Art Arda Geldi! Van'daki Korkunç Kazada Can Pazarı Saniye Saniye Kamerada - Resim : 6

Can pazarının saniye saniye kaydedildiği görüntülerde otomobillerin çarpıştığı anlar kan dondurdu.

Van'da Bir Kilometre Arayla İki Zincirleme Kaza!Van'da Bir Kilometre Arayla İki Zincirleme Kaza!Güncel

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Kaynak: DHA

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