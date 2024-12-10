Hiçbiri Duramadı, Felaket Art Arda Geldi! Van'daki Korkunç Kazada Can Pazarı Saniye Saniye Kamerada

Van-Erciş kara yolunda sabah saatlerinde sis ve kaygan yol nedeniyle 1 kilometre arayla iki zincirleme kaza meydana geldi. Kazalarda 1 kişi öldü, 51 kişi yaralandı. Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

Yoğun sis ve buzlanmanın etkili olduğu kara yolunun Van-Erciş istikametinde sabah saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

KAZAYA YAKLAŞIK 30 ARAÇ KARIŞTI

Ekiplerin müdahalesi sırasında kaza yerine yakın bir noktada Erciş-Van istikametinde ikinci bir zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Yaklaşık 30 aracın karıştığı trafik kazalarında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 51 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

Kaza anına ait cep telefonuyla çekilen görüntüler ortaya çıktı. O anlarda vatandaşların, seyir halindeki araçları uyarmaya çalışmalarına rağmen sürücülerin kaygan yolda duramadığı görüldü.

Can pazarının saniye saniye kaydedildiği görüntülerde otomobillerin çarpıştığı anlar kan dondurdu.

Kaynak: DHA