Ağabeyinin Eşine Mesaj Atıp Taciz Eden Kişiye Kurşun Yağdırdı!

Bursa’da Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre; M.U. (41) abisi F.U.'nun (43) eşini mesaj yoluyla taciz eden A.B (53) ile irtibata geçti. Cadde üzerindeki bir lastikçi dükkanın önünde buluşan ikili tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası, A.B.'nin bıçak çekmesiyle M.U. araçtan aldığı tabanca ile, dükkan önünde bekleyen kişinin bacağına arka arkaya ateş etti. Ardından şüpheli, kalan adamın üzerine çıkıp yumrukla darp etti.

Çevredekiler panik halinde 112 ekiplerini aradı. Şüpheli aracıyla olay yerinden kaçarken, sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Polis ekipleri, tahkikat başlatırken, şüpheliyi çok geçemeden yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA