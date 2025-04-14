Afyonkarahisar'da Korkunç Olay: Eşini Katledip Kendini Vurdu

Afyonkarahisar'da bir erkek, tartıştığı eşini silahla vurup intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, saldırganın durumunun ise ağır olduğu belirtildi.

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Afyonkarahisar'da Korkunç Olay: Eşini Katledip Kendini Vurdu

Toplumun en büyük sorunlarından biri haline gelen kadın cinayetlerinin sonuncusu Afyonkarahisar'da meydana geldi. Bu sabah saat 08.00 sıralarında Fatih Mahallesi 822'nci Sokak’ta silah seslerini duyanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Şerife Karataş (34) ile eşi E.K.'yi (36) yerde bilinci kapalı ve kanlar içinde buldu.

İlk müdahalesi yapılan Şerife Karataş ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne (AFSÜ), E.K. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Şerife Karataş, kurtarılamadı.

Afyonkarahisar'da Korkunç Olay: Eşini Katledip Kendini Vurdu - Resim : 1

SALDIRGANIN DURUMU AĞIR

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, tabanca ve çok sayıda boş kovan buldu. E.K.'ye ait aracın ise çalışır vaziyette olduğu belirlendi. Sokak ortasında valiz ve eşyalar bulunurken, polis olay yerini koruma şeridiyle çevirdi.

İncelemede, Şerife Karataş'a eşi tarafından defalarca ateş edildiğini, seken mermilerden birinin yakında park halindeki bir araca isabet ettiğini ve E.K.'nin ardından kendisini vurduğunu tespit etti. E.K.’nin durumunun ağır olduğu bildirilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Etiketler
Afyonkarahisar Kadın cinayetleri İntihar
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