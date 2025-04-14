1 Haftada 143 Şüpheliye Polis Baskını

Osmaniye’de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 143 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'si adli makamlara sevk edildi.

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1 Haftada 143 Şüpheliye Polis Baskını

Osmaniye’de jandarma ekiplerince son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 143 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 7-14 Nisan tarihlerinde 127 asayiş olayıyla ilgili 143 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise 2 av tüfeği, 1 tabanca, 3 gram esrar, 2 gram bonzai, 7 uyuşturucu hap, 578 paket kaçak sigara, 100 kilo kaçak tütün, bin 840 dolu makaron ele geçirildi.
Ayrıca hakkında çeşitli suçlardan araması bulunan 17 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA

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