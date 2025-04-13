Uzaklaştırma Kararı Bir Kadını Daha Koruyamadı: Boşanma Aşamasındaki Eşini Sokak Ortasında Katletti!

Mahkeme kararıyla hakkında uzaklaştırma bulunan Şaban Yaztırmak, boşanma sürecindeki eşi Sevilay Yaztırmak'ın yanına giderek önce tartışma çıkardı, ardından sokak ortasında defalarca bıçakladı. Sevilay Yaztırmak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Uzaklaştırma Kararı Bir Kadını Daha Koruyamadı: Boşanma Aşamasındaki Eşini Sokak Ortasında Katletti!

Erkek şiddetinden korunmak için uzaklaştırma kararı aldıran bir kadın daha, adaletin ve koruma mekanizmalarının yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti. Esenler'in Fatih Mahallesi'nde yaşanan kadın cinayeti, kamuoyunu bir kez daha derinden sarstı.

Olay, Sevilay Yaztırmak'ın eşyalarını almak üzere evine gelmesiyle başladı. Uzaklaştırma kararına rağmen Şanlıurfa'dan İstanbul'a gelen Şaban Yaztırmak, eşiyle giriş katta karşılaştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle saldırgan, Sevilay'ı sokak ortasında acımasızca bıçakladı. Yaralı halde yere düşen kadına, fail tekme atmaya devam etti.

Uzaklaştırma Kararı Bir Kadını Daha Koruyamadı: Boşanma Aşamasındaki Eşini Sokak Ortasında Katletti! - Resim : 1

Çevredekilerin müdahalesini engellemek için tehditler savuran saldırgan, ardından elindeki bıçakla kendine de zarar verdi. Yardıma koşan bir mahalle sakini, "Kadını kurtarmaya çalıştım, bana da 'Seni de vururum' dedi" diyerek yaşadığı dehşeti aktardı.

Polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşıp Şaban Yaztırmak'ı etkisiz hale getirdi. Yaralı halde hastaneye kaldırılan kadın, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: DHA

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