Kamyon Üstü Vince Çarpan Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

Bursa İnegöl'de kamyon üstü vince çarpan motosikletin sürücüsünün yaralandığı bildirildi.

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Kamyon Üstü Vince Çarpan Motosikletin Sürücüsü Yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kamyon üstü vince çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada, Cumhuriyet Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. Mehmet T.’nin (34) kullandığı plakalı motosiklet, ara sokaktan caddeye çıkan Sercan D. (25) yönetimindeki kamyon üstü vince yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Mehmet T., yaralandı.

Mehmet T., ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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