Afyonkarahisar Bir Kez Daha Sallandı

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre; Afyonkarahisar Çakırköy'de saat 18.31'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

GECE SAATLERİNDE DE SALLANMIŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) göre sabaha doğru saat 03.14 sularında merkez üssü Afyonkarahisar olan bir deprem meydana geldi.

Depremin 10.26 kilometre derinlikte gerçekleştiği ifade edildi.

Depremin çevre illerde de hissedildiği kaydedildi.