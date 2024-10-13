Ankara'da Çok Konuşulacak İddia! 'Öcalan İçin Ev Hazırlığı Yapılıyor'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis Genel Kurulu'nda DEM Partililerle tokalaşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek vermesi ve DEM Parti’den gelen olumlu mesajlar sonucunda ‘yeni bir çözüm süreci hazırlığı mı var’ sorusu akıllara geldi. Yenilik Partisi Genel Başkanı ve eski büyükelçi Öztürk Yılmaz, İmralı F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde bulunan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için Ankara Çankaya'da bir ev hazırlandığı iddialarının olduğunu dile getirdi.

Öztürk Yılmaz’ın sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklaması şöyle:

“Abdullah Öcalan için Çankaya'da bir ev hazırlandığı iddiaları var. Ev hapsine alınacağı yaygın konuşuluyor. Son dönemdeki Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan ve Numan Kurtulmuş gibi şahısların bütün açıklama ve tuhaflıklarının bu noktada koordineli ve bilinçli yapıldığı ortaya çıkıyor.

'EĞER DOĞRUYSA...'

Asıl amaç, Erdoğan için yeni anayasanın taşlarını döşemektir. DEM'in desteğini almaktır. Erdoğan'ın başta kalması için her yol mübah anlayışı ülkeyi bitirecektir. Bu iddiayı araştıracağız. O nedenle şimdilik iddia diyorum. Eğer doğruysa, bu tam bir skandal ve vatan hainliğidir. Buna karşı en sert mücadeleyi vereceğimiz de biline!”