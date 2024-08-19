AFAD ve Kandilli Rasathanesi Duyurdu: İzmir'de Deprem
İzmir'in Menderes ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünün Torbalı olduğunu duyurdu.
AFAD, İzmir'in Menderes ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 04.32'de gerçekleşti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak duyuruldu.
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Torbalı olarak açıkladı. Depremin büyüklüğünü AFAD ile aynı olarak duyuran Kandilli, derinliği ise 8 kilometre olarak ölçtü.
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