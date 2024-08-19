AFAD ve Kandilli Rasathanesi Duyurdu: İzmir'de Deprem

AFAD, İzmir'in Menderes ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 04.32'de gerçekleşti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak duyuruldu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Torbalı olarak açıkladı. Depremin büyüklüğünü AFAD ile aynı olarak duyuran Kandilli, derinliği ise 8 kilometre olarak ölçtü.