AFAD Duyurdu... Bingöl'de Korkutan Deprem!

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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AFAD Duyurdu... Bingöl'de Korkutan Deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 21.15'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliği 7,01 km olarak ölçüldü.

Deprem Muş ve Erzurum'da da hissedildi.

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