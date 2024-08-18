TRT Ekibi, İsrail Askerlerinin Silahlı Saldırısına Uğradı! Türkiye'den Peş Peşe Sert Tepkiler

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde "güvenli olduğunu iddia ettiği" bölgede TRT Arabi ekibinin bulunduğu aracı hedef aldı.

TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum, İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde üzerinde basın yazısının bulunmasına rağmen araçlarını hedef aldığını söyledi.

Berhum, Gazze'de "Savaşın başlamasından bu yana 4. kez basın aracımız, kaskımız, yeleğimiz olmasına rağmen hedef alındık. Han Yunus'un kuzeyinde, İsrail'in güvenli dediği, yerinden edilen Filistinlilerin yoğun olduğu bir bölgeye haber yapmak için gittik." dedi.

'KESKİN NİŞANCILAR DOĞRUDAN BİZİ HEDEF ALDI'

Saldırıya ilişkin Berhum, "Tepelerde konuşlu keskin nişancı İsrail askerleri doğrudan bizi hedef aldı. Hem araca hem de aracın etrafına ateş ettiler. Biz araçtan 5 metre uzaklaştıktan sonra yaklaşık 15 dakika boyunca ateş etmeye devam ettiler." diye konuştu.

Berhum, Gazze'de güvenli hiçbir yerin bulunmadığına vurgu yaparak, "İsrail askerleri herhangi bir uyarı yapmadan, doğrudan hedef alıyorlar. Aracımızı doğrudan hedef aldılar, aracın ön camı, yanımızdaki kameramanımız hedef alındı." ifadelerini kullandı.

TRT Arabi Gazze Muhabiri, İsrail ordusunun 4 ay önce düzenlediği saldırıda ayağını kaybettiğini hatırlattı.

AKP SÖZCÜSÜ SALDIRIYI LANETLEDİ

AKP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail'in, TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum'a yönelik saldırısını lanetledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu şebekesi her türlü insani değerin düşmanıdır." ifadesini kullandı.

İsrail'in TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum'a yönelik saldırısını lanetleyen Çelik, hem TRT ailesine hem basın camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ömer Çelik, şu değerlendirmeleri yaptı:

"TRT ve Anadolu Ajansımız Gazze'de insanlık için büyük bir vazifeyi yerine getirmektedir. Netanyahu ve şebekesi ise işlediği katliamların duyulmasını engellemeye çalışmaktadır. Herhangi bir sağlık ekibinin bile giremediği şartlarda bütün bir insanlık vicdanı adına doğruyu aktarmak üzere ölümü göze alan kardeşlerimizi bir kez daha selamlıyoruz."

CEVDET YILMAZ: SALDIRIYI LANETLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsrail askerlerinin TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum’a yönelik saldırısını kınadı. Yılmaz, "Bu saldırılar mazlum Filistin halkına yönelik olarak işlenen ve insanlığın kollektif hafızasına kazınan savaş ve insanlık suçlarını örtemeyecektir" dedi.

Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'İsrail güçleri tarafından TRT Arabi’nin Gazze Muhabiri Sami Berhum’a yapılan saldırıyı lanetliyoruz. Kendisine, TRT ailesine ve basın camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırılar mazlum Filistin halkına yönelik olarak işlenen ve insanlığın kollektif hafızasına kazınan savaş ve insanlık suçlarını örtemeyecektir.' dedi.

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: NETANYAHU VE ÇETESİ HESABINI VERECEK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail güçlerinin, TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum'a yönelik saldırısına ilişkin, "Görevi başındaki TRT ekibine karşı işgalci İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği alçak saldırıyı lanetliyor, basın mensuplarımıza ve TRT'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Görevi başındaki TRT ekibine karşı işgalci İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği alçak saldırıyı lanetliyor, basın mensuplarımıza ve TRT'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İşledikleri suçları örtbas etmeye, uluslararası hukukun keseceği cezayı önlemeye çalışan Netanyahu ve çetesi ne yaparsa yapsın er ya da geç bu yaptıklarının hesabını verecektir."