Sivil Polis, Kendisine Yol Vermeyen Depremzedeyi Silah Çekip Kovaladı

Hataylı bir depremzede, sivil bir polis otomobiline yol vermediği için, araç içindeki sivil polisler tarafından trafiğin ortasında silah çekilerek kovalandı.

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Sivil Polis, Kendisine Yol Vermeyen Depremzedeyi Silah Çekip Kovaladı

Hatay’da depremzede bir genç, seyir halindeyken sivil polis aracına yol vermediği gerekçesiyle hakkında cezai işlem uygulandı.

Elinde tabancayla, depremzede gencin aracının arkasından koşan sivil polisler, genci araçtan indirirken “geç sağa lan öyle polisin önüne araba kırmak değil. İn aşağı” diyerek genci araçtan indirdi.

Kendisini durduran polislere işlem gerekçesini soran gence polis, “polisin görevini yaptırmaya direnmek” diye cevap verdi.

Sivil polis ve genç arasında geçen diyalog şu şekilde;

Polis: Ben sana data basıyorum, yol ver polisim diyorum. Kimsen kimsin diyorum. Böyle bir dünya yok.

Yurttaş: Ben senin polis olduğunu bilsem yol veririm zaten.

Polis: Lan adam sana polisim dedi mi

Yurttaş: Duymadım

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