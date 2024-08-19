Malatya'da Kaldırımda Yürüyen Kişiye Silahlı Saldırı

Malatya'da bir kişi kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Malatya'da Kaldırımda Yürüyen Kişiye Silahlı Saldırı

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesi'nde iddiaya göre, Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde kaldırımda yürüyen U.Ö.'ye bölgede seyir halinde olan bir araçtan tabanca ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucu sol ayak topuk kısmına kurşun isabet eden U.Ö. yaralanırken, araç hızla bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler bir adet boş kovan bulurken, olayın zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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