AFAD paylaştı: Deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaç listesi

Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz.



Öncelikli İhtiyaç Listesi ⬇️ pic.twitter.com/2QxFTBArIg