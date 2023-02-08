AFAD paylaştı: Deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaç listesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), resmi sosyal medya hesabından deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaç listesi yayınladı. Listede; ısıtıcı, mont, ayakkabı, polar, yastık, konserve ve hazır gıda gibi ürünler yer aldı.
AFAD deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaçların yer aldığı bir listeyi paylaştı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaşılan listede, bağışlar için; illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar bünyesindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerine başvuruda bulunulabileceği kaydedildi.
Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz.— AFAD (@AFADBaskanlik) February 7, 2023
Öncelikli İhtiyaç Listesi ⬇️ pic.twitter.com/2QxFTBArIg