AFAD paylaştı: Deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaç listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), resmi sosyal medya hesabından deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaç listesi yayınladı. Listede; ısıtıcı, mont, ayakkabı, polar, yastık, konserve ve hazır gıda gibi ürünler yer aldı.

AFAD paylaştı: Deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaç listesi

AFAD deprem bölgesi için öncelikli ihtiyaçların yer aldığı bir listeyi paylaştı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaşılan listede, bağışlar için; illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar bünyesindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerine başvuruda bulunulabileceği kaydedildi.

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