AFAD Duyurdu! Osmaniye'de Deprem Meydana Geldi

AFAD'ın verilerine göre Merkez üssü Osmaniye olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Duyurdu! Osmaniye'de Deprem Meydana Geldi
Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açılamaya göre, merkez üssü Osmaniye Sumbas olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.

KANDİLLİ 'ADANA' DEDİ

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre ise, deprem Adana Feke'de meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü ise 4.0 olarak duyurdu.

AFAD Kandilli Rasathanesi
