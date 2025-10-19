AFAD Duyurdu! Osmaniye'de Deprem Meydana Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açılamaya göre, merkez üssü Osmaniye Sumbas olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.

KANDİLLİ 'ADANA' DEDİ

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre ise, deprem Adana Feke'de meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü ise 4.0 olarak duyurdu.

