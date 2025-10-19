AFAD Duyurdu! Osmaniye'de Deprem Meydana Geldi
AFAD'ın verilerine göre Merkez üssü Osmaniye olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açılamaya göre, merkez üssü Osmaniye Sumbas olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 19, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Sumbas (Osmaniye)
Tarih:2025-10-19
Saat:14:39:10 TSİ
Enlem:37.73444 N
Boylam:36.09 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/1EF4MUhVOq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ 'ADANA' DEDİ
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre ise, deprem Adana Feke'de meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü ise 4.0 olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 19, 2025
AKOLUK-FEKE (ADANA) https://t.co/4opbHozjAv
19.10.2025, 14:39:09 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
