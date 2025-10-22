AFAD Duyurdu! Muğla'da Korkutan Deprem

Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Duyurdu! Muğla'da Korkutan Deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 05.45'te merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 34.46 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin Türkiye’ye en yakın olan kara parçası Ortaca'ya 20.10 kilometre uzaklıkla olduğu aktarıldı.

Sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi.

KANDİLLİ: 4.8

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre ise Muğla'nın Ortaca ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

