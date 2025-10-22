AFAD Selzedelere El Uzattı... 80 Aileye Tazminat Ödendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay’ın Payas ilçesinde 20 Ekim gecesi etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan sel felaketinde zarar gören ailelere yapılan yardımlara ilişkin açıklama yaptı. AFAD’ın açıklamasına göre, sel ve su taşkınlarında evleri zarar gören 80 aileye toplam 3 milyon 894 bin 580 lira eşya zararı ödemesi yapıldı.

HIZLI MÜDAHALE

Olayın ardından 561 personel ve 152 araçtan oluşan ekiplerle bölgeye hızla müdahale edildi. AFAD gönüllüleri, belediye ekipleri ve STK’ların desteğiyle su ve balçık temizleme çalışmaları yürütüldü. Ayrıca Kızılay, selden etkilenen vatandaşlara 2 bin 458 paket yiyecek ve 2 bin 714 içecek dağıttı. Açıklamada, "Selin yaşandığı mahallelerde enerji ve iletişim kesintisi bulunmamaktadır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

