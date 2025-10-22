AFAD Selzedelere El Uzattı... 80 Aileye Tazminat Ödendi

Hatay’ın Payas ilçesindeki sel felaketinde zarar gören 80 aileye el uzatıldı. AFAD, ailelere toplam 3,9 milyon lira eşya zararı ödemesi yaptı.

AFAD Selzedelere El Uzattı... 80 Aileye Tazminat Ödendi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay’ın Payas ilçesinde 20 Ekim gecesi etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan sel felaketinde zarar gören ailelere yapılan yardımlara ilişkin açıklama yaptı. AFAD’ın açıklamasına göre, sel ve su taşkınlarında evleri zarar gören 80 aileye toplam 3 milyon 894 bin 580 lira eşya zararı ödemesi yapıldı.

HIZLI MÜDAHALE

Olayın ardından 561 personel ve 152 araçtan oluşan ekiplerle bölgeye hızla müdahale edildi. AFAD gönüllüleri, belediye ekipleri ve STK’ların desteğiyle su ve balçık temizleme çalışmaları yürütüldü. Ayrıca Kızılay, selden etkilenen vatandaşlara 2 bin 458 paket yiyecek ve 2 bin 714 içecek dağıttı. Açıklamada, "Selin yaşandığı mahallelerde enerji ve iletişim kesintisi bulunmamaktadır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Hatay AFAD
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Suç Örgütlerine Ağır Darbe! Bakan Yerlikaya Detayları Paylaştı Suç Örgütlerine Ağır Darbe! Bakan Yerlikaya Detayları Verdi
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Irak ve Suriye Tezkeresi Meclis’ten Geçti! TSK'nın Görev Süresi Uzatıldı Irak ve Suriye Tezkeresi Meclis’ten Geçti!
ÇOK OKUNANLAR
Suç Örgütlerine Ağır Darbe! Bakan Yerlikaya Detayları Paylaştı Suç Örgütlerine Ağır Darbe! Bakan Yerlikaya Detayları Verdi
Netanyahu İtiraz İstemiyor! İşgale Karşı Çıkan Güvenlik Başkanını Görevden Aldı Netanyahu İtiraz İstemiyor! Güvenlik Başkanını Görevden Aldı
AFAD Selzedelere El Uzattı... 80 Aileye Tazminat Ödendi AFAD Selzedelere El Uzattı... 80 Aileye Tazminat Ödendi
İsrail’de Çöküş Başladı: Giden Geri Dönmüyor, Ülkeyi Tek Tek Terk Ediyorlar İsrail’de Çöküş Başladı: Giden Geri Dönmüyor, Ülkeyi Tek Tek Terk Ediyorlar
Paribu, Papara, Binance TR, Nesine... Dev Operasyonda Çok Sayıda Gözaltı Var Paribu, Papara, Binance TR, Nesine'ye Operasyon