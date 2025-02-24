AFAD Duyurdu! Ege Denizi'nde Bir Deprem Daha

Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak ölçtü.

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AFAD Duyurdu! Ege Denizi'nde Bir Deprem Daha

Ege Denizi'ndeki Santorini Adası'nda son günlerde meydana gelen depremler hem Türkiye'de hem Yunanistan'da endişeye neden oldu. Ege Denizi'nde art arda sismik hareketlilik gözlemlenmeye devam ediyor.

AFAD, Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem saat 14.33'te gerçekleşti. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. Depremin derinliğini ise 19.7 kilometre olarak ölçtü.

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Ege Denizi Durmuyor! Bir Şiddetli Deprem DahaEge Denizi Durmuyor! Bir Şiddetli Deprem DahaGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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