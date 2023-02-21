AFAD açıkladı: Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 42 bin 310'a yükseldi; 448 bin 18 kişi tahliye edildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerde can kaybının AFAD, 42 bin 310'a yükseldiğini açıkladı.
6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta art arda meydana gelen depremler Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır , Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da yıkıma neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremlerde can kaybının AFAD, 42 bin 310'a yükseldiğini açıkladı.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 42 bin 310 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bölgeden 448 bin 18 vatandaşımız tahliye edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Son Güncelleme: