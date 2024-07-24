Adres Yine Tanıdık! TOKİ'nin Deprem Konutu İhalesi Erdoğan'ın Komşusuna Gitti

TOKİ’nin deprem bölgesinde yapacağı konutların ihalesinin adresi yine AKP’ye yakın isimler oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Kısıklı’daki evine komşu olan; Emlak Konut, TOKİ ve kamudan aldığı ihalelerle bilinen Ahmet Cengiz Özdemir’e bir ihale daha gitti.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Hatay İskenderun’daki 612 konut ve 18 dükkanın 1 milyar 718 milyon TL’lik yapım ihalesi Ahmet Cengiz Özdemir’in şirketi Siyah Kalem’e gitti.

5 Haziran’da 2B usulüyle yapılan ihale için 12 Temmuz’da 1 milyar 718 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

KOMŞUYA İHALE YAĞIYOR

Şirket Emlak Konut, TOKİ ve kamudan aldığı ihalelerle biliniyor. KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Millet bahçesi, cami ve ek tesisleri inşaatını 2 milyar 497 milyon TL bedelle Siyah Kalem kazandı.

Ayrıca 3 Temmuz 2024’te de KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, iç mekan düzenleme, cami tamamlama ve otopark ile sosyal donatı inşaatı ihalesini de 1 milyar 998 milyon 800 bin TL bedele aldı.

Siyah Kalem, Antakya 856 konut inşaatı ihalesini de 7 Mart 2024’te 1 milyar 956 milyon 90 bin TL bedelle aldı. Malatya’daki 500 deprem konutu ihalesini 27 Nisan 2023’te 1 milyar 665 milyon TL’ye alan şirket, Hatay’daki kırsal 500 deprem konutu yapım ihalesini de yine 27 Nisan 2023’te 1 milyar 670 milyon TL’ye kazanmıştı.