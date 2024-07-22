Okul Üzerinden Usulsüzlük! Yasaya Aykırı Şekilde Yapılan İhale İcralık Etti

Bursa'da 17 okulun bakım onarım işlemleri için yapılan ihaleyi alan Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne Milli Eğitim Bakanlığı tarafından para ödendi. İhaleyi alan okul ise ilgili işlemleri yine yasaya aykırı olarak BURMAR Yapı Malzemeleri Ticaret Limited Şirketi’ne yönlendirdi. Okulun ihaleyi şirkete yönlendirmesinin ardından firma, parasını alamadığı gerekçesiyle okulu icraya verdi. Okulların yapı bakım onarım işlemleri de tamamlanamadı.

İNŞAAT VE ÖDEME YAPILMADI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, sözleşmedeki işlerin bazılarını tamamlayan şirket ödemeler aksayınca süreci mahkemeye taşıyarak icra işlemi başlattı. İhale ve işlemlerdeki usulsüzlükler bilirkişi raporuna yansıdı. Raporda, yapıldığı söylenen inşaat ve ödemelerin de yapılmadığı belirtildi.

'AÇIK BİR RANT DÜZENİ'

Usulsüzlüklere tepki gösteren Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, 'açık bir rant düzeni' oluşturulduğunu belirtti. Meslek lisesine verilen işlerin alt yüklenicilere havale edildiğini söyleyen Toy, “Okul üzerinden yüklenicilere yaptırılan işlerin ödemesi de yapılmadığı için Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne müteahhit firmalar tarafından icra işlemleri başlatılmıştır. Eğitim ve bilimin yuvası olması gereken okullar rantın ve yolsuzluğun merkezi haline getiriliyor” dedi.

Bilirkişi raporundaki bilgilere göre yolsuzluğun üstünün örtülmeye çalışıldığını söyleyen Toy, “Henüz adli bir süreç başlatılmamış. Usulsüz ödemelerin geri alınması için bir girişimde de bulunulmamış. Ve sorumlular görevlerine devam ediyor. Bu yolsuzluğa dair elde ettiğimiz tüm bilgi ve belgeleri adli makamlara ileterek üzeri örtülmeye çalışılan bu kirliliği tüm detaylarıyla açığa çıkaracağız” dedi.