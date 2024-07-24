Göreme'de Otel Yangını! Turistler Tahliye Edildi

Nevşehir Göreme'de bir butik otelin terasında yangın çıktı. Otelde kalan yerli ve yabancı turistler tahliye edilirken, yangın büyümeden söndürüldü.

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Göreme'de Otel Yangını! Turistler Tahliye Edildi

Nevşehir'de merkez ilçeye bağlı Göreme Beldesi'nde saat 22.30 sıralarında bir otelde yangın meydana geldi.

TURİSTLER TAHLİYE EDİLDİ

Butik otelin teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, terası kapladı. Otelde kalan turistler tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Yangın, ekiplerin yaklaşık 10 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Teras katında maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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