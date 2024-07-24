3 Yaşındaki Çocuk Elektrik Akımına Kapıldı!
Mardin'de 3 yaşındaki çocuk evinde elektrik akımına kapıldı. Çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Ülker mahallesinde saat 19.30 sıralarında 3 yaşındaki Meryem M., evde henüz bilinmeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.
SAĞLIK DURUMU AĞIR
Ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Meryem M., ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Meryem M.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: