Adıyaman'da kayıp şahsın cansız bedenine 10 gün sonra ulaşıldı!

Adıyaman'da 10 gündür haber alınamayan yaşlı adamın ormanda cansız bedenine ulaşıldı.

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Adıyaman'da sabahın erken saatlerinde çıkan ve ormanlık alanda yürüyüş yapan 85 yaşındaki Hüseyin Doğan’dan 10 gün sonra acı haber geldi.

11 çocuk babası Hüseyin Doğan’ın kaybolduğu bölgede günlerce arama yapıldı. AFAD, Jandarma ve polis ekipleri tarafından 10 gün boyunca kayıp şahıs ormanlık alanda arandı.

ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Şahsın cansız bedenine bu sabah arama yapan jandarma ekipleri ulaştı. Karadağ Ormanlık alanda cansız bedenine ulaşılan şahsın cenazesi olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan ön otopsi sonrasında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Adıyaman'da kayıp şahsın cansız bedenine 10 gün sonra ulaşıldı! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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