Adıyaman Cumhuriyet Savcısı 42 saat sonra kurtarıldı

Adıyaman'da cumhuriyet savcısı Bülent Korkmaz 42 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

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Adıyaman Cumhuriyet Savcısı 42 saat sonra kurtarıldı

Depremin vurduğu 10 ilden biri olan Adıyaman'da cumhuriyet savcısı Bülent Korkmaz'ın enkaz altında kaldığı öğrenildi. 

AKP'li Bilal Çetin 42 saat sonra savcı Korkmaz'ın kurtarıldığını duyurdu. Çetin, "Mucize kurtuluş Enkaz altında bulunan Adıyaman Cumhuriyet savcısı Bülent Korkmaz 42 saat sonra sağ salim olarak çıkarıldı" dedi. 

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