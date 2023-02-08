Adıyaman Cumhuriyet Savcısı 42 saat sonra kurtarıldı
Adıyaman'da cumhuriyet savcısı Bülent Korkmaz 42 saat sonra enkazdan çıkarıldı.
Depremin vurduğu 10 ilden biri olan Adıyaman'da cumhuriyet savcısı Bülent Korkmaz'ın enkaz altında kaldığı öğrenildi.
AKP'li Bilal Çetin 42 saat sonra savcı Korkmaz'ın kurtarıldığını duyurdu. Çetin, "Mucize kurtuluş Enkaz altında bulunan Adıyaman Cumhuriyet savcısı Bülent Korkmaz 42 saat sonra sağ salim olarak çıkarıldı" dedi.
Mucize kurtuluş— Bilal Çetin (@bilalcetin1) February 7, 2023
Enkaz altında bulunan Adıyaman Cumhuriyet savcısı Bülent Korkmaz 42 saat sonra sağ salim olarak çıkarıldı.
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