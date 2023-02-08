Küçükçekmece Belediyesi 2 kişi enkazdan canlı olarak kurtardı

Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Antakya Esenlik Mahallesi’ndeki enkazlarda yaptığı çalışmalarda, depremden yaklaşık 35 saat sonra 2 kişiye canlı olarak ulaştı.

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Küçükçekmece Belediyesi 2 kişi enkazdan canlı olarak kurtardı

Hatay Antakya Esenlik Mahallesi’ndeki enkazlarda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, aynı bölgede farklı binalardaki enkazlardan gelen sesler üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Maraş depreminin ardından yaklaşık 35 saat sonra iki vatandaşa canlı olarak ulaşan ekipler, Aylin Vurucu ve Alperen Yarar isimli vatandaşları enkazdan çıkardıktan sonra ambulansa teslim etti.

Depremi öğrenir öğrenmez bölgeye intikal ettiklerini söyleyen Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amiri Fatih Kapısız, ‘25 kişilik ekibimizle yaptığımız çalışmalarda 35 saatte toplam 6 vatandaşımızı canlı olarak enkazdan çıkardık’ dedi.

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