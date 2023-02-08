Savaştaki Ukrayna'dan Türkiye'ye 90 kişilik kurtarma ekibi gönderildi

Bir yıldır savaşın devam ettiği Ukrayna, 90 kişilik arama-kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi. Zelenskiy, insani yardım malzemeleri de getiren ekibin yakından deprem bölgesine ulaşacağını kaydetti.

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Savaştaki Ukrayna'dan Türkiye'ye 90 kişilik kurtarma ekibi gönderildi

Savaşın bir yıldır devam ettiği Ukrayna'dan 90 kişilik bir arama-kurtarma ekibi, insani yardım malzemeleriyle birlikte Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Gelen ekibin, işgalin başından itibaren arama-kurtarma yapan Ukrayna Acil Durumlar Servisi (DSNS) personeli olduğu belirtildi.

"YAKINDA TÜRKİYE'NİN ETKİLENEN BÖLGELERİNE ULAŞACAKLAR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradığını ifade ederek "Depremler nedeniyle Türk halkının başına gelen trajediden dolayı başsağlığı diledim. Sonrasında yaşananların üstesinden gelmek için Ukrayna'dan Türkiye'ye bir grup kurtarıcı ve ekipman gönderme kararı konusunda kendisini bilgilendirdim. Yakında Türkiye'nin etkilenen bölgelerine ulaşacaklar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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