Miçotakis'ten Türkçe mesaj: Yunanlar ve Türkler yan yana, hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'de 10 ili sarsan depremin ardından dayanışma mesajları göndermeye devam ediyor.

Dün 4.07'de meydana gelen felaketin ardından yardım talebini ileten Yunanistan, akşam saatlerinde arama kurtarma ekibi göndermişti.

Yunan Başbakan Türk askeri ve Yunan arama kurtarma ekiplerinin beraber enkaz altından insanları çıkardığı görüntüleri paylaştı. Türkçe mesaj paylaşan Miçotakis "İçimizi acıyla dolduran görüntüleri, bizi umutla dolduran görüntüler takip ediyor. Kurtarma ekiplerinin insanüstü çabalarına tek kelimeyle saygı duyuyoruz. Yunanlar ve Türkler yan yana, hayat kurtarmak için birlikte savaşıyorlar. Yaptıkları için onlara minnettarız" dedi.