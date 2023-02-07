Katar, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 10 bin konteyner ev gönderecek

Katar Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 10 bin konteyner ev gönderileceğini açıkladı

Katar, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 10 bin konteyner ev gönderecek

Katar Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Katar'ın Türkiye ve Suriye'de, deprem felaketinden etkilenen bölgelere yardım çalışmaları kapsamında, 10 bin konteyner ev göndereceği kaydedildi.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan haberde de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Türkiye'ye "bir hava köprüsü" kurulması talimatını verdiği belirtilmişti.

Hava köprüsüyle ilk olarak Uluslararası Katar Arama ve Kurtarma Grubundan bir ekibin geleceği aktarılan haberde, bu ekibin bir meydan hastanesi kuracağı, insani yardımlar, kış şartlarıyla mücadele malzemeleri ve çadırlar getireceği ifade edilmişti.

İspanya deprem bölgesinde sahra hastanesi kuracak İspanya deprem bölgesinde sahra hastanesi kuracak
Kim aklına gelirdi ki köfte böyle pişirilince daha doyurucu oluyor Kim aklına gelirdi ki köfte böyle pişirilince daha doyurucu oluyor
İtalyan uzman: Deprem Anadolu'yu 3 metre kaydırdı Deprem Anadolu'yu 3 metre kaydırdı
Sevmiyoruz ama poğaçaya lezzet katıyor.. Herkes mutlaka içine eklemeli Sevmiyoruz ama poğaçaya lezzet katıyor.. Herkes mutlaka içine eklemeli
ÇOK OKUNANLAR
Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden kareler Yüzlerce insanın hayatını kaybettiği depremden kahreden kareler
Gerçek Gündem deprem bölgesinde | Hatay'dan yükselen çığlık: Ne bir bardak su ne bir bardak çorba, herkes aç; lanet olsun Hatay'dan yükselen çığlık: Ne bir bardak su ne bir bardak çorba, herkes aç; lanet olsun
Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor Oyuncu Uğur Aslan isyan etti: Ailemin yarısı enkaz altında, kimse yardım etmiyor
Kızılay Başkanı'nın açıklamalarına Kübra Par'dan tepki: 'Ama bize öyle bilgiler gelmiyor' Kızılay Başkanı'nın açıklamalarına Kübra Par'dan tepki
Yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra 2 kişi kurtarıldı Yıkılan binanın enkazından yaklaşık 20 saat sonra 2 kişi kurtarıldı