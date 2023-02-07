Balkan Şehirleri Ağı Başkanı: Türkiye için Balkanlar'daki tüm üye şehirlerden uluslararası yardım istedim

B40 Balkan Şehirleri Ağı Başkanı Kostas Bakoyannis, Türkiye için Balkanlar'daki tüm üye şehirlerden uluslararası yardım istedi.

Balkan Şehirleri Ağı Başkanı: Türkiye için Balkanlar'daki tüm üye şehirlerden uluslararası yardım istedim

Türkiye'de 10 ilin sarstığı deprem felaketinde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Uluslararası yardım talebinin ardından birçok ülkeden gelen ekipler de arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Ancak hala kimi noktalara yardım ekibi ulaşmadı. 

B40 Balkan Şehirleri Ağı Başkanı Kostas Bakoyannis, Balkanlar'daki tüm üye şehirlerden uluslararası yardım istedi. Twitter hesabından açıklama yapan Bakoyannis, "Türkiye ve Suriye'deki felaketin büyüklüğü, uluslararası insani yardım ve destek gerektiriyor. B40 ağının şu anki Başkanı olarak, Balkanlar'daki tüm üye şehirlerden uluslararası yardım çabalarına aktif ve anlamlı bir şekilde katkıda bulunmalarını istedim" dedi. 

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