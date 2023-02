Balkan Şehirleri Ağı Başkanı: Türkiye için Balkanlar'daki tüm üye şehirlerden uluslararası yardım istedim

Türkiye'de 10 ilin sarstığı deprem felaketinde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Uluslararası yardım talebinin ardından birçok ülkeden gelen ekipler de arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Ancak hala kimi noktalara yardım ekibi ulaşmadı.

B40 Balkan Şehirleri Ağı Başkanı Kostas Bakoyannis, Balkanlar'daki tüm üye şehirlerden uluslararası yardım istedi. Twitter hesabından açıklama yapan Bakoyannis, "Türkiye ve Suriye'deki felaketin büyüklüğü, uluslararası insani yardım ve destek gerektiriyor. B40 ağının şu anki Başkanı olarak, Balkanlar'daki tüm üye şehirlerden uluslararası yardım çabalarına aktif ve anlamlı bir şekilde katkıda bulunmalarını istedim" dedi.

The magnitude of the disaster in Turkey & Syria calls for international humanitarian aid and support. In my capacity as current President of the B40 network, I have asked all member cities of the Balkans to actively and meaningfully contribute to the international relief efforts.