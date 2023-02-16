Adıyaman Besni'de arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Adıyaman Besni'de arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı duyuruldu.

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Adıyaman Besni'de arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adıyaman Besni'de arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı duyuruldu.

Çalışmaların koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilen Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, ekiplere göstermiş oldukları yoğun gayret ve özveri nedeniyle teşekkür etti.

Arama kurtarma çalışmalarında 70 kişi enkazdan sağ çıkarıldığı belirtildi. 

Kaynak: AA

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