Adana'da yıkılan binaların müteahhiti Hasan Alpargün tutuklandı

Pazartesi Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde, Adana Çukurova Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da yıkıldı. Toplam 32 dairenin bulunduğu binadan sadece yaşlı bir vatandaş sağ çıkabildi. 100'den fazla cansız bedenin çıkarıldığı binanın müteahhidi Hasan Alpargün, depremin hemen ardından KKTC'ye kaçtı. Lefkoşa Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınan Alpargün, dün Adana'ya getirilmişti. “Taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak” suçlarından gözaltında tutulan Hasan Alpargün, bugün çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Alpargün, burada basın mensuplarının kendisine yönelttiği sorulara "Mukadderat" yanıtını vermişti.