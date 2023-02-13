AKP'li Taşkesenlioğlu'nun eski eşi Ünsal Ban tahliye edildi

Sedat Peker'in SPK'daki rüşvet iddialarıyla gündeme gelen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban tahliye edildi.

AKP'li Taşkesenlioğlu'nun eski eşi Ünsal Ban tahliye edildi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu'nun adının da geçtiği rüşvet iddialarında bulunmuş, Peker, "Deli Çavuş" isimli Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Taşkesenlioğlu'nun yer aldığı ve Ünsal Ban'ın çektiğini belirttiği bir videoyu da paylaşmıştı.

Ünsal Ban daha sonra, Muğla'nın Milas ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Zehra Taşkesenlioğlu'na ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı. 

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TAHLİYE EDİLDİ

T24'de yer alan habere göre, Ünsal Ban hakkında tahliye kararı verildi.

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