Depremde kızını kaybeden Orhan Aydın isyan etti

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı.

Sanatçı Orhan Aydın'ın kızı Eylem Şafak Aydın da depremin vurduğu kentlerden Hatay'da enkaz altında hayatını kaybetti.

DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Aydın, son olarak Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Eylem Şafak Aydın'ın bir fotoğrafını paylaşan usta sanatçı, "Kalbimde cam kırıkları var. Binlerce can gibi öldürüldüm… 11 Şubat 2023. Eylem Şafak Aydın Yetiş" ifadelerini kullandı.