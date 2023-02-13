SGK'dan yeşil kartlı depremzedelerin tedavilerine ilişkin 'doğal afet provizyonu' açıklaması

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle on binlerce yurttaş yaşamını kaybetti. Yaklaşık 13.5 milyon kişinin yaşadığı bölgede meydana gelen afet nedeniyle depremzedelerin tedavilerinin nasıl devam edeceği endişe konusu oldu.

"Afet bölgesinde yaşayan yeşil kart sahibi vatandaşlarımız, olağanüstü hal süresince diyaliz tedavilerini olabilmeleri için 'doğal afet provizyonu' alarak Kurumla sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevkle müracaat edebilecek"

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yeşil kart sahibi depremzedelerin diyaliz tedavilerini, "doğal afet provizyonu" alarak kurumla sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularından sağlayabileceklerini bildirdi.

SGK'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Afet bölgesinde yaşayan ve sağlık hizmetlerinden prim ödemeden faydalanan yeşil kart sahibi vatandaşlarımız, olağanüstü hal süresince bu illerde veya nakledildiği illerde diyaliz tedavilerini olabilmeleri için 'doğal afet provizyonu' alarak Kurumla sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevkle müracaat edebileceklerdir."