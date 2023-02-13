NASA, Türkiye'nin hasar haritasını yayınladı

GERÇEK GÜNDEM - ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 6 Şubat günü meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu hasarın raporunu paylaştı.

Uydu görüntülerinden oluşan raporda depremden etkilenen bölgelerde yaşanan yıkım gösteriliyor.

NASA'nın yayınladığı görselde kırmızı ağır hasar, sarı ve turuncu orta hasarlı bölgeleri gösteriyor.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem bölgedeki 10 kentte ağır yıkıma neden olmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem