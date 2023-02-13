Osmaniye'de depremzedeler isyan etti: 'Hasarlı evlerimize hasarsız raporu verildi'

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler yaklaşık 15 milyon insanı etkiledi. Deprem öncesi ihmaller ve afet sürecinin yürütülmesindeki koordinasyon eksiklikleri de depremzedelerin mağduriyetini artırdı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan bazı vatandaşlar, depremde evlerinin zarar gördüğünü, ancak gelen bir mühendisin çekiçle vurarak yaptığı inceleme sonrası e-devlette 'hasarsız' raporunun yer aldığını belirterek tepki gösterdi. Depremde evi zarar gören Mikail Zorlu, "Geldi bir arkadaş aşağıdan çekiçle vurdu evlere, hasar yok diye şey verdi bize. Devletimize bunu sunuyoruz, devletimiz burada bizi nasıl oturtacak? Burada 19 daire var, 18 ev duruyor burada, hepsi dolu. Bunlar öldüğü zaman kim hesabını verecek? Burada oturun diyorlarsa, ağır hasarsız diyorlarsa girelim oturalım. Bizim ölmemizi istiyorlarsa oturalım" dedi.

ANKA'nın aktardığına göre; Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Cengiz Topel Mahallesi Demirkent sitesinde oturan vatandaşlar, depremde evlerinin hasarlı olmasına rağmen e-devlette hasarsız görünmesine tepki gösterdi.

"BİZİM ÖLMEMİZİ İSTİYORLARSA OTURALIM"

Evi hasar gören Zekiye Zorlu, "Biz de Osmaniye’nin bir ilçesi olarak hasarsız raporu almış bir evdeyiz. Burası benim evim, hasarsız olarak buysa hasarlı evleri merak ediyoruz. Biz de birtakım şeylerde destek bekliyoruz. E-devlete girdik, sadece bir mühendis olarak gelen bir arkadaş kolona sadece çekiçle vurarak bize gelen e-devlet raporu hasarsız olarak…Ne evlere girildi bakıldı ne herhangi bir işlem yapıldı, kontrol hiçbir şey yok. Sadece bir çekiç vurmasıyla hasarsız raporu aldık biz" dedi.

Aynı yerde de ikamet eden Mikail Zorlu da "Geldi bir arkadaş aşağıdan çekiçle vurdu evlere hasar yok diye şey verdi bize. Devletimize bunu sunuyoruz, devletimiz burada bizi nasıl oturtacak? Burada 19 daire var, 18 ev duruyor burada, hepsi dolu. Bunlar öldüğü zaman kim hesabını verecek? Burada oturun diyorlarsa, ağır hasarsız diyorlarsa girelim oturalım. Bizim ölmemizi istiyorlarsa oturalım. E-devlette hasarsız olarak yazıyor. Binalarımıza girileceği yok" diye konuştu.

"YATAK ODASINDAN DİĞER YATAK ODASI GÖRÜLÜYOR"

Bir başka vatandaş Zeynep Göçer ise, "Evimizi hasarsız olarak kayda geçmişler. Yatak odasından diğer yatak odası görülüyor. Bu nasıl hasarsız ev oluyor anlamış değiliz" dedi.

Sitede birçok evin yıkık dökük olduğunu ifade eden Hüseyin Dörtgöz de "Şu an gördüğünüz sitede tüm her taraf yıkık dökük fakat bununla ilgili e-devlette mevcut olarak hasarsız görülmekte bundan dolayı kimse DASK’ tan herhangi bir şekilde ücret veya telafisini alamayacak sigortadan alamayacak. İncelemenin doğru yapılmadığını, doğru yapılabilmesi için, sağlıklı yapılabilmesi için devletimizin gerekli özeni göstererek herkesin hak ettiğini alması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA