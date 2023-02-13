Deprem sonrası milyonlar yasta, AKP'lilerin 'keyfi yerinde': Kahkaha attılar!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki deprem 11 ili vurdu. Deprem sonrası binlerce yurttaş yaşamını yitirirken; AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP'li Haliliye Belediye Başkanı Canpolat ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati depremzede ziyaretinde kahkaha attı.

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Deprem sonrası milyonlar yasta, AKP'lilerin 'keyfi yerinde': Kahkaha attılar!

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki yıkıcı depremin ardından 8 gün geçti.

Deprem sonrası can kaybı 31 bin 643'e yükselirken, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP'li Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati depremzede ziyaretinde bol bol kahkaha attı.

"BOL BOL KAHKAHA ATIYORLAR"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Beylerin keyfi yerinde! Şanlıurfa'ya deprem için gelen AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP'li Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi AKP'li Meclis Üyesi ve AKP M.Vekili Adayı Adayı, depremzede ziyaretinde bol bol kahkaha atıyorlar" dedi.

Deprem sonrası milyonlar yasta, AKP'lilerin 'keyfi yerinde': Kahkaha attılar! - Resim : 1

"BU NEYİN SEVİNCİ?"

Tanal, "Şanlıurfa'da Erdoğan açıklama yaparken Binali Yıldırım'la öne geçme yarışına girişen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de depremin yıkıma yol açtığı memleketinde ev ortamında, keyifli bir sohbete dalıyor! Beyler, depremde binlerce canımız gitti. 10 binlerce kişi yaralandı. Hala enkaz altından çıkarılmayan vatandaşlarımız var. Bu neyin kahkahası? Bu neyin sevinci? İlk iki gün depremzedeleri kendi kaderleriyle baş başa bıraktınız" ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası milyonlar yasta, AKP'lilerin 'keyfi yerinde': Kahkaha attılar! - Resim : 2

"VİCDAN AZABI ÇEKECEĞİNİZE KAHKAHA ATIYORSUNUZ"

"Tek Adam rejiminin yol açtığı koordinasyonsuzluk nedeniyle arama kurtarma ekipleri zamanında deprem bölgelerine sevk edilmedi" diyen Tanal, "İnsanlar enkaz altında 'Kurtarın!' çığlıkları atarken enkaz başına giden ekiplerin doğru dürüst araç gereci yoktu. Depremin 8. gününde hala çadır, barınma sorunu yaşanıyor. Depremin ilk gününde anında harekete geçilmediği için, ölen canlar için vicdan azabı çekeceğinize kahkaha atıyorsunuz. Erdoğan’ın yanında kameralara görünmek için birbirinizi eziyorsunuz" dedi.

"SORUMLULUKLARINIZDAN KAÇACAĞINIZI MI SANIYORSUNUZ?"

"Sizin bu davranışlarınız ne insanidir ne örf ve adetlerimize uyar ne de taziye ve yas adabına uyar" diyen Tanal, "Asrın felaketi' algısıyla deprem öncesi ve sonrasındaki sorumluluklarınızdan kaçacağınızı mı sanıyorsunuz?" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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