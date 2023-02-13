Antakya'da sekizinci günde 5 kişi daha kurtarıldı

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan'daki, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları bölgede aralıksız sürüyor.

ANNE VE 2 ÇOCUK KURTARILDI

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 175'inci saatinde bir anne ve 2 çocuk enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Anne ve 2 çocuk, sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

BİR ERKEK DAHA ÇIKARILDI

176'ıncı saatte ise Hatay'ın Antakya ilçesinde, bir erkek depremzede enkazdan çıkarılarak tedavi altına alındı.

177. SAATTE GELEN MUCİZE

Hatay'ın Antakya ilçesinde, depremden 177 saat sonra Korkmaz Apartmanı'nın enkazından 26 yaşındaki Derya Akdoğan sağ çıkarıldı.