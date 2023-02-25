26 bin uyuşturucu hap ele geçirildi 4 zanlı tutuklandı

Adana’da polisin yaptığı operasyonda 26 bin 320 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 zanlı tutuklandı.

26 bin uyuşturucu hap ele geçirildi 4 zanlı tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehirde uyuşturucu satışı yapıldığı öne sürülen Denizli ve Sucuzade Mahallerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polisin yaptığı operasyonda Denizli Mahallesinde E.D.’den 290,77 gram bonzai, 93 uyuşturucu hap, ve 35.98 gram satışa hazır esrar ele geçirildi.

Sucuzade Mahallesinde ise B.B. kuzeni, B.B. arkadaşları E.E.G. ve A.D.’den 26 bin 320 uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis 5 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Zanlalar ifadelerinin adından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan A.D. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğer 4 zanlı tutuklandı.

Kaynak: İHA

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