Adana'da Helikopter Düştü!

Adana'da yangına müdahale etmeye giden yangın söndürme helikopteri, su almaya gittiği göle düştü. Helikopterdeki mürettebatın yüzerek kurtulduğu bildirildi. Helikopteri kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

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Adana'da Helikopter Düştü!

Adana'nın Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangına müdahale için Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'ndan su alan yangın söndürme helikopteri alçak irtifada düştü. Helikopterde görevli 5 kişilik mürettebatın, yüzerek kurtulduğu bildirildi.

Adana'da Helikopter Düştü! - Resim : 1

Yangın, saat 16.00 sıralarında Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Havadan müdahale için gönderilen yangın söndürme helikopteri, Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'ndan su alırken bilinmeyen bir nedenle düştü.

Helikopterde bulunan 5 kişilik mürettebatın düştüğü barajdan yüzerek kurtulduğu bildirildi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. 5 kişilik mürettebatın durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA

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