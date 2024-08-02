Diyarbakır'da Haniye Protestosu: Tekbir Getirerek Burger King'i Taşladılar

Diyarbakır’da çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikastle öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için basın açıklaması yaptı.

Aralarında Hüda-Par, Memur-Sen, Yeryüzü Doktorları’nın da olduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki tarihi Ulu Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından kitlesel basın açıklaması düzenlendi.

STK’lar adına açıklamayı yapan Yeryüzü Doktorları Diyarbakır Şube Başkanı Dr. Eşef Araç, Gazze’de yaşananlara Müslümanların duyarsız kaldığını belirterek, İsmail Heniye’nin inandığı gibi yaşadığını yaşadığı gibi öldüğünü söyledi.

'HALKIMIZIN SABRINI TAŞIRMAYIN'

Açıklamasında, iktidara da çağrıda bulunan Dr. Araç, İsrail’e yönelik hava ve deniz ulaşım ağını kapatılması gerektiğini belirterek, "Şu taleplerimizi en gür şekilde tekrarlıyoruz. İsrail’e yönelik hava ve deniz ulaşım ağını kapatın. Diplomatik, askeri, siyasi, ekonomik tüm ilişkileri acilen gözden geçirin ve derhal adım atın. Müslüman halkımızın sabrını daha fazla taşırmayın" dedi.

TEKBİR GETİREREK SALDIRDILAR

Açıklamanın ardından bir grup, Ulu Cami yakınlarındaki ve güvenlik önlemleri nedeniyle kapalı tutulan Burger King şubesi önüne gelerek, İsrail aleyhine slogan attı. Bir süre sonra grup, tekbir eşliğinde Burger King’e taşlı saldırıda bulundu. Bölgede önlem alan polis ekiplerinin müdahalesi sonucu grup, güçlükle dağıtıldı.

Kaynak: ANKA