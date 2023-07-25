Adana'da depremde dağdan kopan devasa kaya evin içine girdi

Adana'da meydana gelen depremde dağdan kopan kaya parçası bir yurttaşın evine girdi.

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Merkez üssü Kozan'ın Minnetli Mahallesi'nde sabah meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde de hissedildi.

DEV KAYALAR KOPTU

Deprem esnasında Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı köyünde depremin etkisiyle dağdan dev kayalar koptu.

Kopan dev kaya kütlesinden biri Ahmet Özerli'nin evine girdi. Mutfaktan içeri giren kaya nedeniyle evde zarar oluştu.

Ahmet Özerli ile eşi Elif Özerli yara almadan kurtuldu ancak çift büyük bir korku yaşadı.

GÖREVLİLER YARDIM ETTİ

Evde hasar oluşurken, AFAD görevlileri yardım için köye geldi.

Çift, güvenli bir yere yerleştirildi.

Kaynak: İHA

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