Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem

"Yüzyılın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 3.56'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.