Kahramanmaraş'ta 5.1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Kahramanmaraş'ta 5.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat 22.31'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 12 km derinliğinde meydana gelen deprem Adıyaman, Gaziantep ve çevre illerde hissedildi.

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YETKİLİLERDEN UYARI

Yetkililer evleri ağır hasarlı olan vatandaşları ikametlerine girmemeleri konusunda uyardı.

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

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