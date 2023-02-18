CHP'li Ağbaba: 'Herkesi Adıyaman'a destek olmaya çağırıyorum'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Sivas Milletvekili Ulaş Karasu; CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile birlikte deprem bölgesi Adıyaman’ı ziyaret etti.

Ağbaba ve Tutdere, Atatürk Bulvarı üzerinde; gözlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Ağbaba, "Çadırdan gıdaya, sudan giyim eşyasına kadar her şeye ihtiyaç var. Sabuna, şampuana, ayakkabıya ihtiyaç var. Bu soğuk günlerde üzerlerine giyecek monta ihtiyaç var. Burası tütün ile anılan bir şehir, maalesef yoksullukla, mevsim işçilik ile anılan bir şehrimiz. Herkesi Adıyaman’a destek olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ağbaba'nın açıklamaları şöyle:

“ATATÜRK BULVARI BİR ENKAZ HALİNDE. YERLE BİR OLMUŞ DURUMDA”

“Sevgili kardeşim Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere şahsında bütün Adıyamanlılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Burada çok ilginç, trajik bir şey var. Saat tam 04.17’de durmuş. Felaket saati olarak hafızalara kazınacak. Anlaşılıyor ki, açıklanan resmi kayıtlar ve gerçek arasında fark olduğunu görüyoruz. Adıyaman resmen yerle bir olmuş. Adıyaman’da özellikle bu bölge, Atatürk Bulvarı bir enkaz halinde. Yerle bir olmuş durumda. Çok az bina ayakta kalabilmiş durumda. Ayrıca yaşamın da olduğu şehir burası. Dolayısıyla açıklanan resmi rakamların gerçeği yansıtmadığını tahmin edebiliriz.

“BURADA İNSANLARIN HER ŞEYE İHTİYAÇLARI VAR”

Buradan da bizi izleyenlere bir çağrı yapmak istiyorum. Adıyaman hakikaten çalışkan insanların ama bir o kadar da yoksul insanların olduğu bir kent. Burada insanların her şeye ihtiyaçları var. Çadırdan gıdaya, sudan giyim eşyasına kadar her şeye ihtiyaç var. Sabuna ihtiyaç var, şampuana ihtiyaç var, ayakkabıya ihtiyaç var. Bu soğuk günlerde üzerlerine giyecek monta ihtiyaç var. Katkıda bulunmak isteyen insanlar olursa, Adıyamanlıların dayanışma içerisinde bulunmak isteyen arkadaşlarımız varsa Abdurrahman Tutdere ile o insanlara ulaşılabilir. Bu dayanışma için tüm yurttaşlarımıza teşekkür ederim. Burası tütün ile anılan bir şehir, maalesef yoksullukla, mevsim işçilik ile anılan bir şehrimiz. Herkesi Adıyaman’a destek olmaya davet ediyorum.”

Tutdere ise, şu açıklamayı yaptı:

“ADIYAMAN ŞU AN HAYALET KENTE DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA”

“Yaşadığımız deprem sonrası Adıyaman’da büyük bir yıkım var. Kent merkezinde, köylerimizde, Gölbaşı ilçemizde, her tarafta binlerce binamız yerle bir oldu. Binlerce bina da ağır hasarlı, bu enkazların altında binlerce hemşerimiz canını verdi. İlk iki gün doğru düzgün arama ve kurtarma olmadığı için, ekip yetersizliğinden dolayı ve hazırlıksız olmamızdan kaynaklı binlerce insanımızı toprağa verdik, binlerce yurttaşımız canını verdi. Adıyaman şu an hayalet kente dönüşmüş durumda.

“HER EVDE NEREDEYSE CENAZE VAR”

Bu deprem sonrasında Genel Başkan Yardımız Sayın Veli Ağbaba, Tunceli Milletvekilimiz Sayın Polat Şaroğlu, Sivas Milletvekilimiz Sayın Ulaş Karasu Adıyaman’da yaralarımızı sarmak için ziyarette bulundular. Adıyamanlıların acıların paylaşmaya geldiler. Kendilerine teşekkür ediyorum genel başkanımızdan büyükşehir belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize… Bu süreçte Adıyaman’da yapmış oldukları dayanışma için teşekkür ediyoruz. Her evde neredeyse cenaze var, taziye var. Bu yıkımın boyutları gün geçtikçe saatler ilerledikçe daha da çok ortaya çıkıyor. Tablo çok kötü, bu tabloda ortaya çıkan manzara bir hayalet şehir. Adıyamanlılar can çekişe çekişe yardım yetersizliğinden dolayı vefat ettiler. Çok canımızı yitirdik.”